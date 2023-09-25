За неделю в Краснодарском крае произошло 433 пожара

На Кубани количество происшествий уже четыре недели превышает 500 случаев. В июле и августе цифры при этом колебались от 350 до 430.

С 18 по 24 сентября в крае зарегистрировали 561 происшествие, в котором пострадали 153 человека, из них 130 спасли, 21 погиб.

Среди общего количества происшествий 433 — пожары, 114 — ДТП, остальные — бытовые. В авариях погибли 14 человек, в пожарах — 2.

«Обращаемся к жителям и гостям региона. Во избежание соблюдайте меры безопасности в любых ситуациях — на дороге, около водоемов, в лесу или в горах. Действуйте всегда обдуманно. Не подвергайте себя и своих близких опасности. В случаях возникновения ЧС звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112», — сообщает пресс-служба Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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