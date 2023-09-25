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Под Армавиром столкнулись ВАЗ и два грузовика, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-armavirom-stolknulis-vaz-i-dva-gruzovika-est-postradavshij
Под Армавиром столкнулись ВАЗ и два грузовика, есть пострадавший
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 25 сентября около 8:00 на 28-м километре трассы Армавир — Курганинск.

По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-21124 ехал со стороны Курганинска в сторону Армавира и при обгоне не справился с управлением. Машина врезалась в попутный КамАЗ, а затем столкнулась со встречным грузовиком Grunwald.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель легковушки погиб в жестком лобовом ДТП на встречке в Армавире.

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