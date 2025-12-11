За неделю в Краснодаре подорожал чай и подешевели морковь и капуста

Согласно данным управления цен и тарифов администрации Краснодара, по состоянию на 9 декабря цены на ЧТО выросли на СКОЛЬКО

Сильнее всего за неделю подорожал черный чай — на 3,3% в сравнении со 2 декабря. Минимальная цена за 1 кг черного байхового чая к 9 декабря составила 239 рубля 90 копеек, максимальная — 1 тыс. 585 рублей. Средняя цена по Краснодару — 888 рублей, 40 копеек.

Также заметно прибавила в цене вермишель — на 3,1%. Минимальная цена — 41 рубль, максимальная — 100 рублей, средняя по городу — 73 рубля 87 копеек.

На 1,6% подорожали картофель, лук репчатый, яблоки и овощные консервы для детского питания.

Рост менее 1% показали цены на сметану 20% жирности в полиэтиленовых пакетах, растительное масло (рафинированное и нерафинированное), кефир 2,5% жирности в полиэтиленовых пакетах, молоко питьевое 2,5% жирности в полиэтиленовых пакетах и картонных пакетах, творог, батон нарезной из муки высшего сорта, хлеб формовой из пшеничной муки 1 сорта, говядина, сахар, соль, рис шлифованный.

Сильнее всего за неделю подешевела морковь — на 3,8%. Максимальная цена за 1 кг составила 73 рубля 90 копеек, минимальная — 22 рубля. Средняя по Краснодаре — 47 рублей 62 копейки.

На 3,5% снизились цены на мясные консервы для детского питания. Максимальная цена — 146 рублей, минимальная — 42 рубля, средняя по городу — 99 рублей 41 копейка. Цена за 1 кг белокочанной капусты снизилась за неделю на 2,8%. Максимальная цена составила 70 рублей, минимальная — 24 рубля 90 копеек, средняя — 44 рубля 91 копейка. Также снизилась цена на баранину — на 1,2% за кг. Максимальная цена составила 975 рублей, минимальная — 520 рублей, средняя — 797 рублей.

Кроме того, снизились цены на свинину (0,9%), сливочное масло в пачках по 200 г (0,2%), весовая сметана 20% жирности (0,2%), весовой творог (0,1%), яйца 1 категории (0,5%), яйца 2 категории (0,1%).

