За неделю средняя стоимость картофеля на Кубани поднялась почти на 5%

Скачок цен на картофель волнует жителей Краснодарского края. По словам специалистов, только за последнюю неделю средняя цена на картофель в регионе заметно увеличилась.

По словам продавцов, сезонный рост цен на картофель — динамика, к которой привыкли все, но в этом году цифры удивили и самих продавцов.

«Картошка кубанская, на опте сейчас цена около 80- рублей за 1 кг. На ней мы ничего не зарабатываем», — поделилась продавец Наталия Журавлева.

Картофель — главная позиция любого списка покупок. В интернете жители Кубани сравнивают стоимость картофеля с апельсинами. В некоторых местах фрукты дешевле. Кубанцы возмущены таким скачком цен.

«Картофель на краснодарских рынках сейчас в среднем стоит 100 рублей за 1 кг. Людей пугает резкий скачок стоимости традиционного корнеплода. Этой динамике множество причин, уверяют экономисты», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

«По итогам первого квартала у нас в годовом исчислении инфляция вообще в экономике, по данным Росстата, составила 10%. Это высоковатое значение. Приближается новая посевная, фермеры тоже прекрасно видят подорожание и семенного фонда, и ГСМ, и запчастей», — отметил экономист, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

В розничных сетях картофель тоже подорожал. Его средняя стоимость — 110 рублей за 1 кг. В свою очередь апельсины намного доступнее. В магазинах они стоит всего всего 90 рублей за 1 кг.

По слова специалистов, старые запасы практически закончились, а на овощных прилавках сейчас только первый молодой урожай, поэтому и цены большие. Как только начнется сезон картофеля — стоимость корнеплода заметно снизится.

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