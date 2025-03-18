Первый массовый урожай тепличной клубники на Кубани ожидается в конце апреля

В России на прилавках уже появилась клубника. Она и сладкая, и ароматная, но цена не очень привлекательная.

«Цена на клубнику складывается из затрат на укрытие парника теплицы, на систему современного выращивания, самая высокая статья расходов — это рабочая сила», — говорит президент профессионального сообщества фермеров России «Клубничные пираты» Игорь Богородский.

Первая кубанская клубника сейчас уже появилась, но пока в штучном количестве.

«У садоводов вообще есть опасения, что после крепких февральских морозов клубника замедлит свое развитие. Сейчас на растениях в открытом грунте сухие листья, до созревания ягод еще месяца три», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Сейчас прилавки заполонила импортная клубника из Турции, Египта, Греции. Цены высокие. Основными импортерами клубники после санкционного закрытия коридора для Польши стали Египет, Израиль, Греция и Турция. Там часто применяют выращивание на гидропонике, то есть в специальном субстрате. Это позволяет странам экспортировать клубнику круглый год.

«С начала года через морские пункты пропуска Туапсе и Новороссийск поступили 76 партий свежей клубники из Турции, Египта общим объемом более 180 т», — говорит старший государственный инспектор отдела фитосанитарного контроля и надзора на государственной границе РФ Анастасия Гладкая.

По данным Россельхознадзора — фитосанитарных нарушений не обнаружено, но врачи не советуют увлекаться ягодой в больших количествах.

«Большое количество нитратов может повышать аллергическую нагрузку, и в то же самое время может так же, как и антибиотики, влиять на работу желудочно-кишечного тракта», — объясняет врач-эндокринолог Андрей Поляков.

Первый массовый урожай тепличной кубанской клубники стоит ожидать в конце апреля, грунтовая поспеет к июню.

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