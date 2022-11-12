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За неделю кубанские казаки направили на Донбасс более 45 тонн гуманитарной помощи

Общество
12.11.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-nedelyu-kubanskie-kazaki-napravili-na-donbass-bolee-45-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
За неделю кубанские казаки направили на Донбасс более 45 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ее передали местным жителям и казакам-добровольцам из бригады «Кубань». Всего кубанский казаки направили более 575 тонн гуманитарных грузов.

Об этом рассказал вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

«Еженедельно в формировании и отправке помощи участвуют тысячи неравнодушных жителей Краснодарского края. В том числе казаки, предприниматели, депутаты, школьники и их родители, представители различных профессий. Уже готовят к отправке новые партии гуманитарной помощи», – сказал он.

За последнюю неделю направили более 45 тонн гуманитарных грузов. Например, представители Екатеринодарского отдела собрали свыше 6 тонн. В посылках – продукты питания, средства личной гигиены, кондитерские изделия, питьевая вода.

Свыше 2,5 тонн питьевой воды направили из Горячеключевского районного общества. Новороссийские казаки направили более 8 тонн: свыше тысячи пятилитровых бутылок с водой, продукты питания, медицинские препараты, теплые вещи, предметы гигиены, адресные посылки для добровольцев.

Под руководством атамана Кавказского хуторского общества в зону СВО доставили 20 тонн гуманитарной помощи. В том числе медикаменты, продукты, вещи, спальные мешки. Помощь в сборе оказали казаки Лосевского и Кропоткинского обществ, ветераны роты ДПС Кропоткина, водители-дальнобойщики и средние общеобразовательные учреждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре подготовили к отправке новую партию гуманитарной помощи от кубанских СМИ.

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