В Краснодаре подготовили к отправке новую партию гуманитарной помощи от кубанских СМИ
В этот груз вошло дополнительное обмундирование для мобилизованных, теплые сапоги, балаклавы и спальники. Все собирали по запросу частей, действующих сейчас в зоне специальной военной операции.
Продукцию местных предприятий закупили на пожертвования журналистов региона. Машину загрузили под завязку. К акции подключились ведущие СМИ края, в числе которых «Кубань 24».
«При помощи СМИ Краснодарского края собрали и отправим туда гуманитарный груз. Этот процесс ускоряем посредством связи с командирами, которые находятся непосредственно в зоне военной операции, и по запросу военнослужащих. Обратная связь всегда поступает. Бойцы очень благодарны. Сейчас как никогда важно оказывать им поддержку», — сказал сотрудник департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Иван Королев.
Отправкой гумпомощи занимается департамент по делам казачества. Они держат связь с Минобороны России, сортируют груз и направляют необходимое напрямую бойцам. Позднее в поставку добавят медикаменты, тепловизоры и квадрокоптеры. Это уже вторая отправка помощи для армии от региональных СМИ.
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