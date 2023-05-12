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За нарушение ПДД и хамство от работы отстранили семь водителей общественного транспорта в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-narushenie-pdd-i-hamstvo-ot-raboty-otstranili-7-voditelej-obshhestvennogo-transporta-novorossijska
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Об этом 12 мая сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, двоих водителей на месяц отстранили от пассажирских перевозок за проезд на красный сигнал светофора. Еще одного водителя за повторное подобное нарушение включили в «черный список» водителей.

Также двоих водителей отстранили от работы из-за того, что они не впустили в салон двоих детей с проездными картами в стоп-листе. За хамское общение с пассажирами еще двое водителей получили выговоры.

«Водители должны отвечать за безопасность пассажиров, соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми в общении — мы живем в прекрасном городе и относиться друг к другу с уважением — наш долг», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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