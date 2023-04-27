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Водитель справил нужду на автобус на проезжей части в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-spravil-nuzhdu-na-avtobus-na-proezzhej-chasti-v-krasnodare
Водитель справил нужду на автобус на проезжей части в Краснодаре
Фото pdmnews.ru

Это произошло на улице Уральской возле парковки ТРК «Галактика».

Жители близлежащих многоэтажек заметили мужчину, который справляет нужду на автобус прямо на проезжей части. Они сфотографировали его и опубликовали в соцсетях.

Оказалось, что этот мужчина — водитель муниципального автобусного маршрута № 89. Его уже отстранили от работы.

«По факту произошедшего ведем внутреннюю проверку, водитель снят с маршрута. После выяснения всех обстоятельств он будет оштрафован, так как случай вопиющий», — цитирует пресс-службу МУП «КТТУ» издание «Подъем».

Читайте также: автобусы № 89 запустили Краснодаре с 20 марта по просьбе жителей Новознаменского. Для этого заключили брутто-контракты. На маршруте работают восемь низкопольных автобусов с кондиционерами.

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