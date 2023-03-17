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С 20 марта в Краснодаре начнет ходить автобус № 89, маршрут № 59 прекратит работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-20-marta-v-krasnodare-nachnet-hodit-avtobus-89-marshrut-59-prekratit-rabotu
С 20 марта в Краснодаре начнет ходить автобус № 89, маршрут № 59 прекратит работу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Для начала работы нового автобуса — № 89 (Новознаменский жилой район — улица Уральская) заключили брутто-контракт. На маршруте будут работать восемь низкопольных автобусов с кондиционерами.

«По брутто-контракту мы работаем теперь уже с тремя маршрутами. И теперь мы можем требовать от подрядчика точности и соблюдения графиков», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Автобус № 89 запускают по просьбе жителей Новознаменского. Его маршрут совпадает с уже существующим маршрутом № 59 (Новознаменский жилой район — ТРК «СБС Мегамолл»), поэтому перевозчик с 20 марта прекратит его обслуживать, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре кардинально изменили маршрут запланированного автобуса № 89. Изначально его планировали запустить из Новознаменского на Гидрострой. Но после изучения мнения местных жителей новый автобус решили запустить до пересечения улиц Уральской и Стасова (ТРК «Галактика»).

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