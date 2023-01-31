В Краснодаре кардинально изменили маршрут запланированного автобуса № 89
Новый муниципальный маршрут планируют запустить во второй половине марта по просьбе жителей поселка Знаменского и Новознаменского жилого района.
Изначально автобус № 89 планировали запустить из Знаменского на Гидрострой, но, изучив мнение местных жителей, его маршрут решили скорректировать. Теперь он будет курсировать от улиц имени Геннадия Казаджиева до пересечения улиц Уральской и Стасова (ТРК «Галактика»).
«Выяснилось, что в этом направлении практически отсутствует потребность передвижения на автобусе. Поэтому мы оптимизировали схему движения маршрута, исключив из нее микрорайон Гидростроителей», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.
Маршрут автобуса № 89 пройдет через улицы имени Виктора Нарыкова, Богатырскую, Восточный Обход, Тюляева, Сормовскую и Селезнева. В обратном направлении через улицы: Уральскую, имени Лизы Чайкиной, Сормовскую, Восточный Обход, Богатырскую и имени Виктора Нарыкова.
На новом маршруте будут работать восемь низкопольных автобусов с кондиционерами по брутто-контракту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее автобус № 89 планировали пустить через улицы: Восточный обход, Уральскую, Тюляева, Сормовскую, Селезнева, Трамвайную, Мачуги и Трудовой Славы.
- Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
- В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России