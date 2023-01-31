В Краснодаре кардинально изменили маршрут запланированного автобуса № 89

Новый муниципальный маршрут планируют запустить во второй половине марта по просьбе жителей поселка Знаменского и Новознаменского жилого района.

Изначально автобус № 89 планировали запустить из Знаменского на Гидрострой, но, изучив мнение местных жителей, его маршрут решили скорректировать. Теперь он будет курсировать от улиц имени Геннадия Казаджиева до пересечения улиц Уральской и Стасова (ТРК «Галактика»).

«Выяснилось, что в этом направлении практически отсутствует потребность передвижения на автобусе. Поэтому мы оптимизировали схему движения маршрута, исключив из нее микрорайон Гидростроителей», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Маршрут автобуса № 89 пройдет через улицы имени Виктора Нарыкова, Богатырскую, Восточный Обход, Тюляева, Сормовскую и Селезнева. В обратном направлении через улицы: Уральскую, имени Лизы Чайкиной, Сормовскую, Восточный Обход, Богатырскую и имени Виктора Нарыкова.

На новом маршруте будут работать восемь низкопольных автобусов с кондиционерами по брутто-контракту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее автобус № 89 планировали пустить через улицы: Восточный обход, Уральскую, Тюляева, Сормовскую, Селезнева, Трамвайную, Мачуги и Трудовой Славы.