В Краснодаре в марте запустят новый автобус между Новознаменским и Гидростроем
Новый автобус № 89 запустят по просьбе жителей Новознаменского жилого района и поселка Знаменского. На маршруте будут курсировать 10 низкопольных автобусов с кондиционерами.
«Запускать планируем по брутто-контракту. Сейчас на такую модель организации перевозок уже переведены маршруты № 19 и № 91», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.
Он уточнил, что запустить автобусы между Новознаменским и Гидростроем планируют во второй половине марта.
Автобусы № 89 будут выезжать с улицы имени Виктора Нарыкова и следовать до конечной на улице Дмитрия Благоева. Маршрут пройдет через улицы Богатырскую, Восточный обход, Уральскую, Тюляева, Сормовскую, Селезнева, Трамвайную, Мачуги и Трудовой Славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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