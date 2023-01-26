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В Краснодаре в марте запустят новый автобус между Новознаменским и Гидростроем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-marte-zapustyat-novyj-avtobus-mezhdu-novoznamenskim-i-gidrostroem
В Краснодаре в марте запустят новый автобус между Новознаменским и Гидростроем
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый автобус № 89 запустят по просьбе жителей Новознаменского жилого района и поселка Знаменского. На маршруте будут курсировать 10 низкопольных автобусов с кондиционерами.

«Запускать планируем по брутто-контракту. Сейчас на такую модель организации перевозок уже переведены маршруты № 19 и № 91», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Он уточнил, что запустить автобусы между Новознаменским и Гидростроем планируют во второй половине марта.

Автобусы № 89 будут выезжать с улицы имени Виктора Нарыкова и следовать до конечной на улице Дмитрия Благоева. Маршрут пройдет через улицы Богатырскую, Восточный обход, Уральскую, Тюляева, Сормовскую, Селезнева, Трамвайную, Мачуги и Трудовой Славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 10 декабря изменился маршрут автобуса № 1 в Краснодаре. Теперь автобусы № 1 не проезжают улицу Офицерскую. При движении в сторону улицы Северной они выезжают на Красную по Дзержинского.

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