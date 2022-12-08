С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре
Общество
08.12.2022 17:15
Автобусы № 1 не будут проезжать улицу Офицерскую. При движении в сторону улицы Северной они будут выезжать на Красную по Дзержинского.
По мнению экспертов, изменение схемы движения автобуса № 1 позволит ускорить его путь за счет уменьшения простоя на улице Офицерской, где регулярно образуются пробки.
«На этой улице систематически возникают критические по интенсивности и продолжительности транспортные заторы», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.
Жителей и гостей краевой столицы попросили быть внимательнее при планировании поездок на автобусе № 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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