С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре

Автобусы № 1 не будут проезжать улицу Офицерскую. При движении в сторону улицы Северной они будут выезжать на Красную по Дзержинского.

По мнению экспертов, изменение схемы движения автобуса № 1 позволит ускорить его путь за счет уменьшения простоя на улице Офицерской, где регулярно образуются пробки.

«На этой улице систематически возникают критические по интенсивности и продолжительности транспортные заторы», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Жителей и гостей краевой столицы попросили быть внимательнее при планировании поездок на автобусе № 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на 9 дней изменится схема движения троллейбуса № 10 и шести автобусов.