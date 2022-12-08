Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-10-dekabrya-izmenitsya-marshrut-avtobusa-1-v-krasnodare
С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Автобусы № 1 не будут проезжать улицу Офицерскую. При движении в сторону улицы Северной они будут выезжать на Красную по Дзержинского.

По мнению экспертов, изменение схемы движения автобуса № 1 позволит ускорить его путь за счет уменьшения простоя на улице Офицерской, где регулярно образуются пробки.

«На этой улице систематически возникают критические по интенсивности и продолжительности транспортные заторы», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Жителей и гостей краевой столицы попросили быть внимательнее при планировании поездок на автобусе № 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на 9 дней изменится схема движения троллейбуса № 10 и шести автобусов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
  5. Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
  6. С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях