За музыку на стадионе с ФК «Краснодар» планируют взыскать почти 500 тыс. рублей
Общество
31.01.2024 15:23
В Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ФК «Краснодар» обратилась общероссийская общественная организация «Российское авторское общество».
В иске РАО требует взыскать с футбольного клуба 458,8 тыс. рублей в качестве авторского вознаграждения за право публичного исполнения произведений.
Композиция, которая стала причиной судебных разбирательств, не называется. Заседание назначили на 6 февраля, пишет «Ъ-Кубань».
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