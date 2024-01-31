За музыку на стадионе с ФК «Краснодар» планируют взыскать почти 500 тыс. рублей

В Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ФК «Краснодар» обратилась общероссийская общественная организация «Российское авторское общество».

В иске РАО требует взыскать с футбольного клуба 458,8 тыс. рублей в качестве авторского вознаграждения за право публичного исполнения произведений.

Композиция, которая стала причиной судебных разбирательств, не называется. Заседание назначили на 6 февраля, пишет «Ъ-Кубань».

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