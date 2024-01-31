РФС отклонил жалобу «Краснодара» на длительную дисквалификацию Кордобы

После матча 16 тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» колумбийского форварда «быков» Джона Кордобу дисквалифицировали на 4 матча за оскорбительный жест в адрес бокового судьи Варанцо Петросяна.

Представители «Краснодара» пытались оспорить это решение, подав апелляцию. Профильный комитет РФС 30 января рассмотрел обращение клуба и решил оставить дисквалификацию Кордобы без изменений.

Ближайший матч «Краснодара» назначен на март. Кордоба не сможет в нем помочь своей команде, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче с «Уралом», который прошел в ноябре, форвард «Краснодара» Джон Кордоба показал неприличный жест в адрес бокового судьи. При этом он не принес извинений за свой поступок.