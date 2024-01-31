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РФС отклонил жалобу «Краснодара» на длительную дисквалификацию Кордобы

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rfs-otklonil-zhalobu-krasnodara-na-dlitelnuyu-diskvalifikatsiyu-kordoby
РФС отклонил жалобу «Краснодара» на длительную дисквалификацию Кордобы
Фото пресс-службы РФС

После матча 16 тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» колумбийского форварда «быков» Джона Кордобу дисквалифицировали на 4 матча за оскорбительный жест в адрес бокового судьи Варанцо Петросяна.

Представители «Краснодара» пытались оспорить это решение, подав апелляцию. Профильный комитет РФС 30 января рассмотрел обращение клуба и решил оставить дисквалификацию Кордобы без изменений.

Ближайший матч «Краснодара» назначен на март. Кордоба не сможет в нем помочь своей команде, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче с «Уралом», который прошел в ноябре, форвард «Краснодара» Джон Кордоба показал неприличный жест в адрес бокового судьи. При этом он не принес извинений за свой поступок.

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