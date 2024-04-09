За мошенничество с субсидиями осудили руководство винодельни из Ейского района

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении руководителя, гендиректора и главного бухгалтера ООО «Приазовский Винный Дом», которых обвиняли в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По данным суда, мужчина и две женщины с 2017 по 2019 год для получения краевых субсидий на возмещение части затрат на закладку и выращивание виноградников вели фиктивный документооборот и похищали деньги из краевого бюджета. Фактически предприятие не вело работы в том объеме, который указывался в документах. Таким образом злоумышленники похитили более 236,2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Суд назначил руководителю и гендиректору фирмы 4,5 и 3,5 года лишения свободы в колониях общего режима. Главному бухгалтеру дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также каждому подсудимому суд назначил по 100 тыс. рулей штрафа. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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