Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фермера и его дочь будут судить за мошенничество с субсидией на корма для животных на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermera-i-ego-doch-budut-sudit-za-moshennichestvo-s-subsidiej-na-korma-dlya-zhivotnyh-na-kubani
Фермера и его дочь будут судить за мошенничество с субсидией на корма для животных на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 74-летнего жителя станицы Раевской и его 51-летней дочери.

По данным следствия, владелец личного подсобного хозяйства и его дочь подали документы на участие в муниципальной программе субсидирования по поддержке МСП. Для возмещения затрат на покупку кормов для животных фермеры предоставили в администрацию подложные товарные чеки на общую сумму около 250 тыс. рублей. Злоумышленники получили субсидию и потратили деньги на свои нужды.

Возбудили уголовно дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: животновод пытался похитить 1,2 млн рублей выплаты на Кубани.

Статьи
Общие правила диеты № 5: что можно есть
Общие правила диеты № 5: что можно есть
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 мая
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях