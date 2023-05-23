Фермера и его дочь будут судить за мошенничество с субсидией на корма для животных на Кубани

В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 74-летнего жителя станицы Раевской и его 51-летней дочери.

По данным следствия, владелец личного подсобного хозяйства и его дочь подали документы на участие в муниципальной программе субсидирования по поддержке МСП. Для возмещения затрат на покупку кормов для животных фермеры предоставили в администрацию подложные товарные чеки на общую сумму около 250 тыс. рублей. Злоумышленники получили субсидию и потратили деньги на свои нужды.

Возбудили уголовно дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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