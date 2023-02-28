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За мошенничество на 3,6 млн рублей будут судить директора управляющей компании в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-moshennichestvo-na-3-6-mln-rublej-budut-sudit-direktora-upravlyayushhej-kompanii-v-krasnodare
За мошенничество на 3,6 млн рублей будут судить директора управляющей компании в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара в феврале завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и присвоении имущества в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным следствия, руководитель управляющей компании без согласия учредителя продал два нежилых помещения, принадлежащих организации. Он получил деньги и не внес их на счет управляющей компании. Кроме того, злоумышленник присвоил деньги, которые получил под отчет на нужды организации. В результате общая сумма ущерба превысила 3,6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве и присвоении имущества организации. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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