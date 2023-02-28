В Краснодарском крае будут судить сельского главу и его сообщника за мошенничество на 1,4 млн рублей

Преступление произошло в Курганинском районе. В феврале уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении двоих местных жителей в возрасте 40 и 45 лет направили в суд.

По данным следствия, глава администрации сельского поселения Курганинского района заключил с ИП фиктивные контракты на выкорчевывание пней и грейдирование дорог. Чиновник знал, что эту работу уже сделали другие подрядчики. Чиновник и бизнесмен внесли в документы ложные сведения об объемах выполненных работ. На основании фиктивных актов из муниципального бюджета на расчетный счет организации перечислили деньги. Предприниматель обналичил всю сумму и передал сообщнику. Ущерб бюджету составил около 1,4 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На время следствия злоумышленников отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: в Сочи директор бюджетной организации фиктивно трудоустроил дочь с зятем и получал за них зарплату.