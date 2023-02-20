В Сочи директор бюджетной организации фиктивно трудоустроил дочь с зятем и получал за них зарплату
Факт мошенничества выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, директор муниципального учреждения, 67-летний житель Сочи, фиктивно устроил на работу дочь и зятя на разные должности. На основании табелей им выплачивали зарплату, а также другие вознаграждения и выплаты. Директор получал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.
В результате противоправной деятельности мужчины администрации Сочи был нанесен ущерб на сумму более 6 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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