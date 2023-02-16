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В Северском районе будут судить перевозчиков за мошенничество с топливом на 14 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-budut-sudit-perevozchikov-za-moshennichestvo-s-toplivom-na-14-mln-rublej
В Северском районе будут судить перевозчиков за мошенничество с топливом на 14 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Северского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двоих краснодарцев в возрасте 31 года и 32 лет.

По данным следствия, мужчины заключили договоры с тремя организациями на оказание услуг по перевозке топлива. Они получили у заказчиков нефтепродукты и перепродали третьим лицам, а деньги потратили. Ущерб превысил 14 млн рублей.

Возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. Материалы направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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