В Северском районе будут судить перевозчиков за мошенничество с топливом на 14 млн рублей

В полиции Северского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двоих краснодарцев в возрасте 31 года и 32 лет.

По данным следствия, мужчины заключили договоры с тремя организациями на оказание услуг по перевозке топлива. Они получили у заказчиков нефтепродукты и перепродали третьим лицам, а деньги потратили. Ущерб превысил 14 млн рублей.

Возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. Материалы направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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