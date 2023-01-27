Продавец растительного масла из Краснодара обманул заказчиков на 32 млн рублей
В Краснодаре местного жителя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчина был директором нескольких компаний. Он разместил в интернете объявление о производстве и продаже растительного масла. Продавец заключил девять контрактов с компаниями из России, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Кыргызстана. Представители компаний оплатили заказы, после чего продавец перестал выходить на связь.
Также к одному из преступлений злоумышленник привлек своего брата. Общий ущерб компаниям составил более 32 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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