Нигериец со стройки выманил у сочинки почти 2 млн рублей, представившись военным Генри Томасом

Лазаревский районный суд Сочи признал гражданина Нигерии виновным в совершении мошенничества.

Из приговора суда известно, что уроженец Нигерии, работая на одной из строек в России, в 2020 году познакомился в соцсети с женщиной из Сочи. О том, где трудится, он умолчал. Мужчина представился ей Генри Томасом — военным-миротворцем, который проходит службу в Афганистане.

Через время, поняв, что женщина уже испытывает к нему чувства, «Генри Томас» договорился с ней о том, что приедет в Сочи, они откроют бизнес и будут жить вместе. Однако для этого оставалось уладить бытовые формальности — перевезти вещи, семейные ценности и воинские награды. Мужчина сказал, что уже отправил посылку, и нужно помочь с ее оплатой, пообещав все отдать по прибытии.

Женщина перевела на разные банковские карты 1 млн 879 тыс. 838 рублей якобы за отправку вещей, которых у гражданина Нигерии никогда не было. Более того, с 2019 года он постоянно проживал в России.

В ходе судебного заседания он не признал себя виновным. Мужчине дали три года в колонии общего режима. Подсудимый попытался обжаловать это решение, однако приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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