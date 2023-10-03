За мошенничество на 26 млн рублей будут судить главу сельхозфирмы на Кубани

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летнего жителя станицы Васюринской.

По данным следствия, директор сельхозпредприятия заключил с местной фирмой договоры на поставку молока и мяса. Злоумышленник получил товар, частично его оплатил, а затем продал. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Ущерб превысил 26,6 млн рублей.

В отношении главы сельхозпредприятия возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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