Аферист представился сотрудником ФСБ и выманил у жительницы Анапы 4 млн рублей

В дежурную часть ОМВД России по Анапе обратилась местная жительница, которая сообщила о мошеннике.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные люди. Они представились сотрудниками ФСБ и убедили пострадавшую продать свою квартиру. Звонившие попросили передать им деньги якобы на хранение. В результате пострадавшая отдала злоумышленникам 4,1 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Краснодара, не имеющий регистрации на территории РФ.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе Telegram.

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