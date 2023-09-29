Банда мошенников похитила жилье на 260 млн рублей у 24 жителей Анапы

В ГСУ ГУ МВД России по краю завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пятерых жителей Анапы в возрасте от 38 до 62 лет.

По данным следствия, участники организованной преступной группы предлагали местным жителям помощь в получении несуществующей госвыплаты — так называемого «кадастрового вычета». При этом пострадавшим предлагали временно переоформить недвижимость на третьих лиц.

Когда граждане соглашались на сделку, они лишались права на свое имущество. Организатор ОПГ оформлял имущество на подставных лиц и перепродавал. Всего квартир, домов и земельных участков лишились 24 анапчанина. Общая сумма ущерба превысила 260 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Двоих участников ОПГ поместили под стражу, остальные трое находятся под подпиской о невыезде. На имущество организатора ОПГ, в том числе оформленное на третьих лиц, наложили арест на сумму 560 млн рублей. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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