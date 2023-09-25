Лжериелтор из Краснодара похитил деньги у знакомого на покупку майнинг-фермы

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в IT-мошенничестве.

В полицию с сообщением о мошенничестве обратился житель Челябинской области. По его словам, он планировал купить в Краснодаре недвижимость и дистанционно познакомился с риелтором. Специалист предложил вложиться в покупку майнинг-фермы, чтобы получать прибыль и делить ее между собой. Мужчина согласился и перевел 2 млн 535 тыс. рублей на счет риелтора. Аферист прислал подделанные чеки на покупку майнинг-фермы, после чего 2 года объяснял отсутствие прибыли упадком цен на криптовалюту.

Личность подозреваемого установили, им оказался 34-летний местный житель. В отделе полиции мужчина он утверждал, что выполнил свои обязательства перед пострадавшим.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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