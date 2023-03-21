За мошенничество на 1,3 млн рублей будут судить директора и главного бухгалтера фирмы на Кубани

В полиции Армавира завершили расследование уголовного дела о присвоении денег и мошенничестве в отношении двоих местных жителей.

По данным следствия, 39-летний руководитель и его 33-летняя сообщница в течение нескольких лет не вносили полученные от продажи товара деньги на расчетный счет предприятия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница вносила ложные сведения в электронную систему бухгалтерской отчетности. Предприниматели получали деньги за товар наличными или на карту, не проводя их через кассу предприятия.

Также злоумышленники под предлогом продажи товара по заниженной цене взяли у постоянного покупателя полную предоплату за товар и присвоили деньги. В результате компании и покупатели причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела о мошенничестве и присвоении денег завершено, материалы передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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