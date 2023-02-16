На Кубани кассир-оператор водоканала присвоила 400 тыс. рублей коммунальных платежей

Преступление произошло в Усть-Лабинском районе. Там возбудили и расследовали уголовное дело о присвоении крупной суммы денег в отношении 36-летней местной жительницы.

По данным следствия, женщина работала кассиром-оператором и принимала от жителей абонентскую плату за воду. В течение полугода после завершения рабочего дня злоумышленница похищала из кассы часть наличных денег. Чтобы скрыть следы преступления, кассир вносила корректировки в электронные карточки абонентов, от которых были получены деньги. Общая сумма ущерба предприятию превысила 400 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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