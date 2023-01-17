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В Краснодаре 2,5 года колонии дали страховому агенту за присвоение денег клиентов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-2-5-goda-kolonii-dali-strahovomu-agentu-za-prisvoenie-deneg-klientov
В Краснодаре 2,5 года колонии дали страховому агенту за присвоение денег клиентов
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему сотруднику АО «АльфаСтрахование».

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый на основании агентского договора взял на себя обязательства заключать от имени компании договоры страхования. Он обязался обеспечить сохранность полученных от клиентов денег и сдать их в кассу или перечислить на счет страховщика в полном объеме.

Однако с января по апрель 2020 года подозреваемый присваивал взносы. Общая суммы похищенных денег составила 386 тыс. 898 рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил его к лишению свободы на два года. Путем частичного сложения с наказанием, ранее назначенным Первомайским районным судом за шесть эпизодов мошенничества, мужчине дали 2,5 года в колонии общего режима.

Судом также удовлетворен гражданский иск АО «АльфаСтрахование». С мужчины взыскали 333 тыс.  344 рублей в счет возмещения ущерба. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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