В Краснодаре 2,5 года колонии дали страховому агенту за присвоение денег клиентов
Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему сотруднику АО «АльфаСтрахование».
По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый на основании агентского договора взял на себя обязательства заключать от имени компании договоры страхования. Он обязался обеспечить сохранность полученных от клиентов денег и сдать их в кассу или перечислить на счет страховщика в полном объеме.
Однако с января по апрель 2020 года подозреваемый присваивал взносы. Общая суммы похищенных денег составила 386 тыс. 898 рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил его к лишению свободы на два года. Путем частичного сложения с наказанием, ранее назначенным Первомайским районным судом за шесть эпизодов мошенничества, мужчине дали 2,5 года в колонии общего режима.
Судом также удовлетворен гражданский иск АО «АльфаСтрахование». С мужчины взыскали 333 тыс. 344 рублей в счет возмещения ущерба. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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