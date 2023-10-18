За мошенничество и присвоение денег будут судить бывшего вице-мэра Краснодара

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В октябре материалы уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, присвоении бюджетных денег и мошенничестве, направили в суд.

По данным следствия, в декабре 2020 года директор департамента строительства мэрии Краснодара помогал первому замруководителя департамента строительства Краснодарского края получать взятки в размере по 100 тыс. рублей от руководителя и представителя подрядчиков по муниципальным контрактам за создание благоприятных условий во время работы и не привлечение к ответственности в случае нарушений при выполнении контрактов.

Злоумышленник перешел на должность вице-мэра Краснодара, после чего в августе-сентябре 2022 года присвоил и похитил 270 тыс. рублей бюджетных денег, выплаченных ему в качестве командировочных.

Возбудили уголовное дело, расследование провело СУ СК России по краю. Во время следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Краснодара.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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