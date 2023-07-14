Присвоившую 4,5 млн рублей госслужащую будут судить в Краснодарском крае

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, а также присвоении денег в отношении 32-летней жительницы Славянска-на-Кубани.

По данным следствия, главный специалист-эксперт отдела общего обеспечения в госучреждении около года составляла подложные заявки и переводила деньги со счета организации на свой. Женщина получила от трех сотрудников учреждения излишне выплаченные им деньги, но в кассу их не вернула, а присвоила. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн. рублей.

Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре арбитражному управляющему грозит до 10 лет колонии за присвоение 3,5 млн рублей.