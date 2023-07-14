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Присвоившую 4,5 млн рублей госслужащую будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prisvoivshuyu-4-5-mln-rublej-gossluzhashhuyu-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Присвоившую 4,5 млн рублей госслужащую будут судить в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, а также присвоении денег в отношении 32-летней жительницы Славянска-на-Кубани.

По данным следствия, главный специалист-эксперт отдела общего обеспечения в госучреждении около года составляла подложные заявки и переводила деньги со счета организации на свой. Женщина получила от трех сотрудников учреждения излишне выплаченные им деньги, но в кассу их не вернула, а присвоила. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн. рублей.

Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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