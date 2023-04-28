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В Краснодаре арбитражному управляющему грозит до 10 лет колонии за присвоение 3,5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-arbitrazhnomu-upravlyayushhemu-grozit-do-10-let-kolonii-za-prisvoenie-3-5-mln-rublej
В Краснодаре арбитражному управляющему грозит до 10 лет колонии за присвоение 3,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину подозревают в присвоении имущества должника. Преступление выявили полицейские совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 51-летний житель краевой столицы являлся финансовым управляющим физлица, признанного банкротом. Он продал квартиру должника, которая находилась в залоге у организации-кредитора. Деньги от продажи поступили на банковский счет, открытый в рамках процедуры банкротства на имя должника. После этого злоумышленник перевел средства на личный счет в другом банке.

При этом он не уведомил банк, что является финансовым управляющим и должник признан банкротом. Кроме того, мужчина присвоил деньги организации-банкрота, перечислив их на счета третьих лиц. Ущерб от его действий превысил 3,5 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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