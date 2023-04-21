Двое мужчин под предлогом продажи машин присвоили 42 млн рублей в Краснодаре

Двое жителей Краснодара 33 и 46 лет работали в автосалоне на улице Российской. Они заключали с людьми договоры на продажу автомобилей, после продавали их и присваивали деньги.

Для придания видимости исполнения обязательств по договорам, они переводили собственникам машин незначительную часть денег. Оставшуюся сумму сообщники делили между собой. Общая сумма ущерба 26 потерпевшим составила 42 млн. рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело. За мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают иных потерпевших от их действий. В ходе следствия установили, что филиалы автосалона работали в Сочи и Симферополе.

В настоящее время один из мужчин находится под стражей. Его сообщник — под домашним арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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