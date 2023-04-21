В Краснодаре будут судить лже-застройщиков, похитивших у людей около 1 млрд рублей
По версии следствия, руководитель и работники подрядной организации в течение двух лет заключали соглашения о задатке по продаже квартир в краевой столице.
Однако выполнять свои обязательства они не планировали. В результате они похитили у 127 человек около 1 млрд рублей. Злоумышленников задержали и завели на них уголовное дело.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя и работников подрядной организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере находятся под подпиской о невыезде. Суд наложил арест на недвижимость обвиняемых на общую сумму 400 млн рублей.
Уголовное дело в отношении них направили для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает «МВД Медиа».
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