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В Краснодаре будут судить лже-застройщиков, похитивших у людей около 1 млрд рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-lzhe-zastrojshhikov-pohitivshih-u-lyudej-okolo-1-mlrd-rublej
В Краснодаре будут судить лже-застройщиков, похитивших у людей около 1 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По версии следствия, руководитель и работники подрядной организации в течение двух лет заключали соглашения о задатке по продаже квартир в краевой столице.

Однако выполнять свои обязательства они не планировали. В результате они похитили у 127 человек около 1 млрд рублей. Злоумышленников задержали и завели на них уголовное дело.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя и работников подрядной организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере находятся под подпиской о невыезде. Суд наложил арест на недвижимость обвиняемых на общую сумму 400 млн рублей.

Уголовное дело в отношении них направили для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает «МВД Медиа».

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