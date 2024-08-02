За месяц Геленджик посетили 1,4 млн туристов

В июле Геленджик посетили 1,4 млн туристов, что на 7,9% больше, чем в июле прошлого года.

Всего с начала года в Геленджике отдохнули 2 млн 408 тыс. 811 человек. Это на 9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наполняемость крупных предприятий санаторно-курортной отрасли Геленджика в июле составила 100%. По данным служб, процент бронирования номерного фонда на август составляет 86,6%, на сентябрь 73,4%, на октябрь 59,6%, на ноябрь 38,8%.

На всех пляжах курорта оборудованы медпункты или посты. В этом сезоне задействовано порядка 100 медработников и более 300 спасателей с соответствующей подготовкой, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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