Непристойные танцы, собаки и мусор: что раздражает туристов на пляжах Кубани

Откровенный танец девушки на общественном пляже в Анапе возмутил пользователей соцсетей.

Это видео набрало более 20 тыс. просмотров и 500 разных комментариев: от «почему я не ее муж», до «испанский стыд» и «спутала пляж с публичным домом». Мнения по таким танцам на пляже разнятся, но многие все-таки считают их неприемлемыми.

Других возмутило поведение людей на берегу реки Анапки. На видео туристы пьют, дерутся и оставляют мусор, чем вызвали негодование местных жителей.

Столкнуться с неприятными впечатлениями в отпуске можно в любой момент, никогда не знаешь, где они поджидают:

— Я сижу на лежаке, и он стоит, курит. И этот дым мне в лицо и моему ребенку.

— Меня раздражает, что ходят с маленьким собачками сюда на берег. Тут же и детишки в песке играются.

Топ-3 факта, которые раздражают отдыхающих на пляже:

Если туристы оставляют мусор. Это уже вопрос воспитания. Но с другой стороны, ежедневная уборка — обязанность арендатора территории; Если туристы ходят по нужде в воду. Это частая проблема, но на некоторых пляжах трудно найти туалет; Людям не нравится соседство с собаками в море. Согласно правилам МЧС, кроме собак-поводырей, все животные на пляже под запретом.

Запрещено и обнажаться в общественном месте. Так, власти Сочи проводят рейды и штрафуют нарушителей.

«Основная причина, почему люди ведут себя таким образом, — это низкий уровень интеллекта. Желание доказать миру через такое поведение, что они значимы. Чтобы мир их заметил», — рассказывает психолог Иванна Бракована.

Как иначе еще объяснить желание прокатиться на джипе там, где купаются дети. Это случилось в Ейске. Очевидцы направили заявление в полицию.

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