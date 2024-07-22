Ресурс пляжей на побережье Краснодарского края достиг лимита: так ли это?

О лимите на пляжах Черного и Азовского морей заявили на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. По расчетам экспертов, при нормативе 5 кв. метров на человека ― этот показатель в некоторых курортах уже снизился до 2-3 кв. метров. «Факты» выяснили, так ли это на самом деле, всем ли хватает места под солнцем ― от Черного до Азовского моря.

«На каждого человека должно быть не менее 2 кв. метров пляжа. На такой площади сейчас загорают примерно 2-3 отдыхающих. С собой мы взяли рулетку, будем искать для меня место под солнцем. Сейчас измерим. Достаточно места. В тесноте, да не в обиде, говорят туристы», ― сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

― Мы планомерно расширяли свое место, у нас был план. Потихоньку свои вещи расставляли.

― В тесноте, да не в обиде.

― Нас шесть человек, все стараются отойти.

― Нас пятеро, нам надо как-то расположиться. Никогда не было проблем.

― Раньше встать и прийти, тогда место есть свободное, но вообще его мало.

Пляжи в Сочи в июле загружены. Ожидается, что в этом году курорты Краснодарского посетят более 20 млн человек. Пик традиционно приходится на конец июля и август.

«Строить какие-то дополнительные пляжи только на два месяца ― это не рентабельно. Поэтому надо понять и простить Черноморское побережье за эту переполненность. Ничего в ближайшее время мы не сделаем. Нужно осознавать климатические особенности страны», ― отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«При этом ресурс сочинских пляжей до конца не исчерпан. В Имеретинке в выходные было достаточно много свободного места. Уже в сентябре людей будет меньше. Начнутся отъезды», ― добавила Юлия Проценко.

Пляж «Алексино» в Новороссийске загружен, но не чересчур. В воде тоже есть место. Туристы делятся впечатлениями.

― Мне очень понравилось. Были на трех пляжах и тут комфортнее всего.

― Я была только еще в Широкой Балке, но тут мне больше нравится, камни приятнее.

Отдыхающие советуют и другие пляжи, где тоже не много людей.

«Пляж «Нептун», он мне больше нравится в вечернее время. Также прекрасна Широкая Балка», ― делится житель Новороссийска Денис Денисов.

Норматив на пляжах ― 5 кв. метров на человека, но, по словам управляющего партнера научно-исследовательского центра «Картфонд» Ракима Махмудова, на пляжах Анапы сейчас на 1 кв. метр приходится около 10 человек, Геленджика ― более трех, а Новороссийска ― девять. В реальности же людей намного меньше.

«Мы фиксируем незначительное увеличение, по сравнению с прошлым годом примерно на 10%», ― подчеркивает администратор пляжа «Алексино» Денис Румянцев.

«Азовское побережье в этом году тоже пользуется огромной популярностью. На вечерних кадрах Ейской косы видно, что на пляже немало тех, кто любит наблюдать красивейшие закаты. На другом пляже «Каменка» из-за ветра и волн намывается песок, появляются острова различной конфигурации. Можно занять себе целый остров, что и делают отдыхающие, перемещая шезлонги туда, где количество соседей не будет смущать», ― рассказывает специальный корреспондент Мария Николаева.

― Мы сидим здесь хорошо, прекрасно, нет никого. Нам все хорошо.

― Никак не смущает. Все отдыхать приехали.

На Кубани более 570 пляжей, это около 120 км благоустроенной рекреационной зоны. Туристы выбирают те места, где им удобно, где им близко, безопасно, выгодно.

«Турция ― бешеные деньги, Египет ― тоже. Вот мы и приезжаем на наш русский юг. Ничего страшного», ― говорит турист из Москвы Сергей Семенов.

Свои места найдут еще много человек. Так, по наблюдениям Ассоциации отельеров, в 6:00 на пляжах мало людей и в это время туда нужно привлекать любителей спорта, тогда следует проводить организованные зарядки. Днем следующая часть туристов идет на берег, остальные на экскурсии. К вечеру снова эти потоки меняются.

«Если мы научимся правильно управлять пляжами, то курорты Краснодарского края могут очень комфортно вместить еще определенную часть гостей. При этом у них будет не по 2 кв. метра, а по 6, 7 или даже 8», ― отмечает председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров Дмитрий Богданов.

Эксперты туриндустрии оспаривают утверждение, что ресурс пляжей Азово-Черноморского побережья достиг лимита. Многие сейчас делают ставку на стратегию развития Приазовья, которую поручил до 1 сентября утвердить президент. Она должна также включать и туристический потенциал территории.

Таким образом, на побережье Краснодарского края все не так уж безнадежно и рядом с каждым переполненным курортом можно найти место спокойнее. Под Сочи есть поселки Вардане или Головинка. От Новороссийска можно проехать в сторону Голубой Бухты или Мысхако. Под Анапой всех примет песчаная Бугазская коса. Однако и во всех этих поселках сторонникам уединения лучше держаться в стороне от центральных пляжей.

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