Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За ложное сообщение о заложниках в храме жителю Краснодара дали три года колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-lozhnoe-soobshhenie-o-zalozhnikah-v-hrame-zhitelyu-krasnodara-dali-tri-goda-kolonii
За ложное сообщение о заложниках в храме жителю Краснодара дали три года колонии
Фото t.me/opskuban

Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что 20 января мужчина, находясь в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара, позвонил по телефонам 112 и 103 и сообщил оперативным службам о готовящемся захвате заложников в храме.

На место прибыли экстренные службы и не обнаружили никаких подтверждений угрозы для жизни и здоровья людей. Вскоре краснодарца, который сделал ложное сообщение, задержали силовики.

В ходе судебного процесса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он попросил суд о снисхождении. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать этот срок в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе отдыхающей грозит до пяти лет колонии за ложное сообщение о теракте.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях