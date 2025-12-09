За ложное сообщение о заложниках в храме жителю Краснодара дали три года колонии

Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что 20 января мужчина, находясь в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара, позвонил по телефонам 112 и 103 и сообщил оперативным службам о готовящемся захвате заложников в храме.

На место прибыли экстренные службы и не обнаружили никаких подтверждений угрозы для жизни и здоровья людей. Вскоре краснодарца, который сделал ложное сообщение, задержали силовики.

В ходе судебного процесса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он попросил суд о снисхождении. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать этот срок в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

