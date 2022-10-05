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За лето в водоемах Краснодара утонули четыре человека

Общество
05.10.2022 13:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-leto-v-vodoemah-krasnodara-utonuli-chetyre-cheloveka
За лето в водоемах Краснодара утонули четыре человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На территории Краснодара купание запрещено во всех водоемах. Однако в результате купания в неположенных местах за лето утонули четыре человека. Еще 10 человек удалось спасти, двое из них — дети.

В общей сложности за лето спасатели пресекли выход на воду 319 раз. В том числе с помощью камер видеонаблюдения выявили 183 случая купания детей в водоемах города.

Вблизи реки Кубань и других водных объектов Краснодара расположены 43 камеры видеонаблюдения. Установлены порядка 200 знаков, информирующих о запрете купания. Работают четыре сезонных спасательных поста — на территории Детского морского центра имени адмирала Ушакова в районе Пашковской переправы, в парке «Старая Кубань», на берегу Кубани в Юбилейном микрорайоне и в парке 30-летия Победы. С 1 мая на берегах всех водоемов дежурили спасатели, полицейские и сотрудники администраций, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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