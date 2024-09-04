За лето на побережье Краснодарского края утонули 28 человек

Всего с начала 2024 года, по данным МЧС Кубани, на территории региона утонули уже 85 человек.

Минувшим летом на побережье Черного и Азовского морей на территории Краснодарского края погибли 28 человек. Основными причинами трагедий, как правило, становились купание в запрещенных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения и недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

В прошлом году за аналогичный период в водоемах Кубани погибли 98 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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