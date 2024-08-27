Турист из Ставрополя утонул в Туапсинском районе

За неделю в Туапсинском районе произошло восемь ЧП на воде.

Специалисты Туапсинского ситуационного центра сообщили, что отдыхающие часто пренебрегают правилами безопасности.

«Отдыхающие зачастую просто теряют контроль над ситуацией и вопреки предупреждениям и здравому смыслу лезут в воду даже в шторм», — сообщили в ситуационном центре.

Так в бухте Инал из моря вытащили 59-летнего жителя Ставрополья. Мужчину пытались реанимировать, но безуспешно — медики констатировали смерть. Назначена судебно-медицинской экспертизы.

Спасательные службы Туапсинского района напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и не нарушать запреты на купание и использование плавсредств в шторм. Также нельзя заходить в воду в состоянии опьянения, пишет газета «Туапсинские вести».

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