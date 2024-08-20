Турист прыгнул с катера в море и утонул в Новороссийске

Трагедия произошла днем 19 августа в акватории Черного моря в районе Суджукского маяка Цемесской бухты.

По предварительным данным, водитель маломерного судна «Баунти» допустил купание туристов в открытом море без спасательных жилетов, в результате чего один из отдыхающих утонул.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователь осмотрел место происшествия.

Назначили ряд судебных экспертиз, провели комплекс следственных действий, чтобы установить причины, условия и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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