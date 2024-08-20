С начала 2024 года в Краснодарском крае утонули уже 70 человек

Всего на водоемах Краснодарского края с начала года утонули 58 взрослых и 12 детей.

За аналогичный период 2023 года на водных объектах края погибли 86 человек.

Основные причины гибели — купание в необорудованных местах и в нетрезвом виде, а также отсутствие контроля за детьми.

«Проводи свой отдых на воде только в разрешенных для этого местах и не оставляй без внимания своих детей!» — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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