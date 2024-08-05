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Девочка едва не утонула в озере Старая Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochka-edva-ne-utonula-v-ozere-staraya-kuban-v-krasnodare
Девочка едва не утонула в озере Старая Кубань в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Городская Служба спасения Краснодара за минувшую неделю 89 раз выезжала для оказания помощи местным жителям.

На озере Старая Кубань в районе парка «Солнечный остров» спасатели достали из воды тонущую девочку. К счастью, ее удалось спасти. Ребенка реанимировали, после чего пострадавшая пришла в себя. Девочку передали медикам скорой помощи.

Кроме того, за неделю муниципальные спасатели участвовали в тушении 9 пожаров, распиливали аварийные деревья и упавшие ветки, помогали врачам скорой помощи попасть в заблокированные квартиры и переносили маломобильных пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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