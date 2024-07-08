Пьяного мужчину и двоих подростков на сап-бордах спасли из моря в Сочи

Сотрудники ЮРПСО МЧС России за минувшие выходные дважды оказывали помощь отдыхающим, купавшимся в море.

В Лазаревском районе два подростка плавали в море на сап-бордах и долго не возвращались на берег. Родители позвонили спасателям. Сотрудники ЮРПСО МЧС вышли в акваторию, чтобы эвакуировать пловцов. Оказалось, что парни уже и так направлялись к берегу. Молодые люди из Московской области не отказались от помощи спасателей, их благополучно доставили на берег.

Ранним утром 7 июля в Адлерском районе очевидцы сообщили в МЧС о том, что мужчина и женщина пошли купаться в шторм в море и не могут выбраться на берег. Очевидцы помогли девушке выбраться из штормящего моря до приезда спасателей, а мужчине бросили спасательный круг. Спасатели на катере подошли к пловцу. Один из спасателей прыгнул в воду и вытащил пловца на берег. Турист был пьян, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: спасатели разбудили и эвакуировали заснувшую в море пьяную туристку в Сочи.