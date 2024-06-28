Спасатели разбудили и эвакуировали заснувшую в море пьяную туристку в Сочи

Поздно вечером 27 июня в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей Сочи.

По словам звонившего, в море зашла женщина в одежде, но на берег она так и не вернулась. Две группы спасателей вышли на поиски. Одна группа на катере обследовала морскую акваторию на удалении 800 м от берега. Другая группа осмотрела береговую полосу и пространства между бунами.

Утром 28 июня очевидцы сообщили, что обнаружили в море женщину без признаков жизни, она находилась на плавучем ограждении. Женщина лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 м от берега в районе пляжа Маяк.

Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт туристку. Оказалось, что она жива, но спала. Спасателям пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где женщину передали полиции. Объяснить свой поступок 50-летняя жительница Кубани не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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