Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Спасатели разбудили и эвакуировали заснувшую в море пьяную туристку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-razbudili-i-evakuirovali-zasnuvshuyu-v-more-pyanuyu-turistku-v-sochi
Спасатели разбудили и эвакуировали заснувшую в море пьяную туристку в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Поздно вечером 27 июня в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей Сочи.

По словам звонившего, в море зашла женщина в одежде, но на берег она так и не вернулась. Две группы спасателей вышли на поиски. Одна группа на катере обследовала морскую акваторию на удалении 800 м от берега. Другая группа осмотрела береговую полосу и пространства между бунами.

Утром 28 июня очевидцы сообщили, что обнаружили в море женщину без признаков жизни, она находилась на плавучем ограждении. Женщина лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 м от берега в районе пляжа Маяк.

Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт туристку. Оказалось, что она жива, но спала. Спасателям пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где женщину передали полиции. Объяснить свой поступок 50-летняя жительница Кубани не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: в Сочи семейная пара спускалась с горы по навигатору и заблудилась в лесу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях