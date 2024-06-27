В Сочи семейная пара спускалась с горы по навигатору и заблудилась в лесу

Спасателям Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС 27 июня в 21:30 поступила информация о том, что семейная пара заблудилась на склоне горы Аибга.

Мужчина и женщина решили пешком спуститься в поселок Красная Поляна с отметки 960 м горного курорта, следуя по предложенной навигатором дороге. Приложение показало им путь длиной в 6 км. В какой-то момент спуск туристам преградил забор. Как выяснилось позже, они добрались до комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки». В сумерках туристы не смогли найти выход из леса, а женщина повредила ногу.

Спасатели быстро их обнаружили туристов из Московской области. На самом деле, они шли не по тропе, а по технической грунтовой дороге. Женщине обработали ссадину, затем обоих вывезли в поселок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

За прошедшую неделю спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС спасали туристов четыре раза.

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