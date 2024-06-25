В Сочи спасатели нашли туристок, которых навигатор завел на крутой склон горы

Спасателям днем 24 июня поступило сообщение о том, на пути к водопаду Кейва в Красной Поляне заблудились две девушки.

Туристки сами позвонили в МЧС и рассказали, что застряли на крутом склоне горы. В течение часа спасатели добрались до девушек и помогли им спуститься со склона.

Девушки рассказали, что пошли к водопаду по навигатору, приложение предложило наиболее короткий путь к водопаду из села Эсто-Садок. Подъем оказался достаточно крутым. Туристки преодолели часть пути, но навигатор перестал работать. Спуститься вниз они побоялись из-за сильного уклона тропы.

Спасатели вывели туристок вывели с маршрута и привезли в город. Обе девушки приехали на отдых в Сочи из Ленинградской области, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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