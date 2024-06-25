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Спасатели вынесли из леса девушку, сломавшую ногу на прогулке у водопадов в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-iz-lesa-devushku-slomavshuyu-nogu-na-progulke-u-vodopadov-v-sochi
Спасатели вынесли из леса девушку, сломавшую ногу на прогулке у водопадов в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

Инцидент произошел 24 июня в ауле Большой Кичмай Лазаревского района.

Спасателям поступило сообщение, что девушка во время прогулки к водопадам поскользнулась на камне и получила травму ноги. Они выехали на место, обнаружили пострадавшую и наложили иммобилизующую шину на поврежденную ногу.

На носилках девушку транспортировали из леса к машине скорой помощи. Врачи диагностировали перелом.

«Девушка отправилась на прогулку к водопадам, но выбрала неподходящую для этого обувь — резиновые тапочки. Рекомендуем использовать для походов и лесных прогулок только удобную треккинговую обувь», — сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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